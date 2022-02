Wirtschaft : Handelskammern: Häfen müssen stärker kooperieren

Die großen deutschen Seehäfen müssen aus Sicht der Handelskammern in Hamburg und Bremen zusammenrücken und gemeinsam an Attraktivität für Reedereien gewinnen. „In jüngerer Zeit verlorene Marktanteile müssen zurückgewonnen und zusätzliches Wachstum für die norddeutsche Küste generiert werden“, heißt es in einem gemeinsamen Positionspapier der Kammern, das am Freitag veröffentlicht wurde.

„Die Seehäfen Bremerhaven, Hamburg und Wilhelmshaven müssen gemeinsam in ihrer internationalen Wettbewerbsposition - vor allem gegenüber den Westhäfen Rotterdam und Antwerpen sowie dem polnischen Hafen Danzig - gestärkt werden“, schreiben die Kammern weiter. Dies betreffe die Wettbewerbsfähigkeit bei den Preisen. Daher müssten „große Anstrengungen unte...

