Börse in Frankfurt : Handelssorgen belasten Dax

Der deutsche Aktienmarkt ist mit Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Allerdings bröckelte das Plus im Handelsverlauf großteils wieder ab, denn die Nervosität nahm angesichts des Handelskonflikts zwischen den USA und China zu.

von dpa

09. April 2018, 15:01 Uhr

US-Präsident Donald Trump hatte die Einfuhrzölle Chinas auf US-amerikanische Autos scharf kritisiert. Dadurch geriet der US-Dollar unter Druck, und der Euro übersprang wieder die Marke von 1,23 US-Dollar.

Am Nachmittag stand der Dax nur noch mit 0,11 Prozent auf 12.254,96 Punkte im Plus. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen repräsentiert, stieg um 0,22 Prozent auf 25.703,21 Punkte. Der Technologieindex TecDax gewann 0,41 Prozent auf 2510,72 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,13 Prozent hoch.

Das Papier der Deutschen Bank war mit Kursgewinnen von 2,5 Prozent Favorit im Dax, nachdem am Sonntagabend ein neuer Vorstandschef ernannt wurde. Die Aktien deutscher Autohersteller hingegen rutschten an das Index-Ende: Daimler, Volkswagen und BMW büßten zwischen 0,5 und 1,0 Prozent ein.

Laut einem Pressebericht lässt Trump Möglichkeiten wie strengere Umweltauflagen prüfen, um die Einfuhr von Fahrzeugen aus dem Ausland zu verteuern. So sollen US-Hersteller geschützt und Anreize zur Produktion in den USA gesetzt werden, berichtete das «Wall Street Journal».

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,34 Prozent am Freitag auf nun 0,33 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,03 Prozent auf 140,32 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,11 Prozent auf 159,40 Punkte. Der Kurs des Euro übersprang am Nachmittag wieder die Schwelle von 1,23 Dollar und kostete 1,2304 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,2234 (Donnerstag: 1,2260) Dollar festgesetzt.