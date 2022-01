Windkraftbetrug in Osnabrück vor Gericht : Holt-Prozess: Ein letztes Geständnis, ein bisschen Reue - und acht Jahre Haft?

Es ist soweit, nun hat mit Heinz L. auch der letzte Angeklagte im Holt-Prozess gestanden. Eines allerdings hat L. nicht eingeräumt.

Es ist das letzte Geständnis im Fall Holt. Am Dienstag hat nun auch Finanzdirektor Heinz L. eingeräumt, von den teils frei erfundenen Windparkprojekten und Unterschriftenfälschungen gewusst und sich aktiv am Betrug beteiligt zu haben. Mit den Projekten sollen der emsländische Jungunternehmer Hendrik Holt, dessen Mutter, Schwester, Bruder und L. drei in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.