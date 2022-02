Konjunktur : Ifo-Geschäftsklima hellt sich deutlich auf

Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer ist gestiegen. Die Hoffnung auf ein absehbares Ende der Corona-Krise spielt eine große Rolle. Aber es gibt einen anderen Risiofaktor.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Februar deutlich verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer, stieg im Vergleich zu Januar um 2,9 Punkte auf 98,9 Zähler, wie das Ifo-Institut in München mitteilte. Es ist die zweite Aufhellung in Folge. Analysten hatten zwar mit einer Verbesserung gerechnet, alle...

