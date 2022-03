Demonstration : IG Metall ruft zum Kampf gegen Rassismus auf

Zum Internationalen Tag gegen Rassismus (21.3) ruft die IG Metall in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt zur Teilnahme an einer Demonstration am Montag in Salzgitter auf. Wenn Rassisten angriffen, sei das ein Angriff auf die gesamte Gesellschaft, sagte IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger in einer am Sonntag veröffentlichten Mitteilung.

Es gebe zum Beispiel einen allgegenwärtigen Rassismus gegen Menschen, die aus der Ukraine fliehen und keine weiße Hautfarbe hätten, sagte Gröger. Diese Menschen erlebten bei der Ausreise aus dem Kriegsgebiet Anfeindungen, Ausgrenzungen; ihnen werde die Suche nach einem sicheren Hafen massiv erschwert. Den Zustand, dass es Geflüchtete erster und zweiter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.