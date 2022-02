Wirtschaft : Immobilienpreise in Niedersachsen erneut stark gestiegen

Die Preise auf dem Immobilienmarkt in Niedersachsen schießen weiter in die Höhe. Mit 28,7 Milliarden Euro wurde im vergangenen Jahr so viel Geld mit Immobilien umgesetzt wie nie zuvor im Land. Das teilte Innenminister Boris Pistorius am Montag in Hannover mit. Binnen zehn Jahren habe sich der jährliche Umsatz damit mehr als verdoppelt. „Der Trend der vergangenen Jahre setzt sich fort, die Immobilienpreise steigen weiter an“, sagte der SPD-Politiker. Der Preis für ein durchschnittliches gebrauchtes Einfamilienhaus betrug demnach im vergangenen Jahr 275.000 Euro - ein Anstieg von fast 15 Prozent zum Vorjahr (2020: 240.000 Euro).

