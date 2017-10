4157 Betriebe registriert : Initiative Tierwohl: Wachsendes Interesse der Schweinehalter

vergrößern 1 von 1 Foto: Marijan Murat 1 von 1

erstellt am 16.Okt.2017 | 16:52 Uhr

4157 Betriebe mit über 26 Millionen Schweinen hätten sich für die Teilnahme an der zweiten Programmphase 2018 bis 2020 registriert, teilte die Branchen-Initiative am Montag mit. Die Zahl der Teilnehmer steige damit um rund 70 Prozent an. «Die Landwirtschaft beweist ihren Willen, mehr Tierwohl in den Betrieben umzusetzen», teilte Geschäftsführer Alexander Hinrichs mit.

Bei der 2015 gestarteten Initiative erhalten Landwirte für Zusatzleistungen Geld aus einem Fonds, in den Handelsketten einzahlen. Die Zahl der registrierten Geflügelbetriebe sollen in den nächsten Tagen veröffentlicht werden.

