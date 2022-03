Wirtschaft : Insolvenzverfahren für MV Werften eröffnet: Schwarzer Tag

Das Insolvenzverfahren für die MV Werften ist eröffnet. Damit ist der Weg frei für die Transfergesellschaften. Der Insolvenzverwalter konnte für die Standorte Wismar und Warnemünde noch keinen Käufer präsentieren.

Knapp zwei Monate nach Antragseingang hat das Amtsgericht Schwerin das Insolvenzverfahren für die MV Werften offiziell gestartet. Das Verfahren sei eröffnet worden, hieß es vom Gericht am Dienstag in Schwerin. Insgesamt waren in der Landeshauptstadt für acht Gesellschaften der Gruppe Anträge eingereicht worden. Nun ist der Weg frei für die entsprechend...

