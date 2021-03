Umfrage : Jede fünfte Firma bietet Mitarbeitern Corona-Tests an

Je größer das Unternehmen, desto häufiger gibt es Teststrategien: Die Wirtschaft stellt sich auf das Arbeiten mit der Pandemie um.

Berlin | Knapp jedes fünfte Unternehmen in Deutschland bietet seinen Mitarbeitern nach einer Umfrage aktuell regelmäßig Corona-Tests an. Genau sind dies 19 Prozent der Betriebe, während 28 Prozent der Firmen planen, dies in Kürze zu tun. Das ergab eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK). Ergebnisse liegen der Deutschen Presse-Agen...

