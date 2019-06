Börse in Frankfurt : Kaum Bewegung im Dax vor Fed-Zinsentscheid

Nach einem merklichen Kurssprung am Vortag hat sich am deutschen Aktienmarkt bis zum Mittwochnachmittag eher wenig getan. Der Leitindex Dax pendelte um seinen Vortagesschluss und verlor zuletzt 0,10 Prozent auf 12.319,44 Punkte.

von dpa

19. Juni 2019, 15:27 Uhr

EZB-Chef Mario Draghi hatte mit seinen geldpolitischen Äußerungen am Dienstag für Kursfantasien gesorgt. Nun richten sich die Augen auf die US-Notenbank, die am Abend den weiteren geldpolitischen Kurs vorgeben wird. Experten halten es für wahrscheinlich, dass die Fed zumindest verbal eine Zinswende vorbereiten wird.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, fiel zur Wochenmitte zuletzt um 0,20 Prozent auf 25.553,92 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich kaum vom Fleck.

Hierzulande litten Immobilienwerte weiter darunter, dass sich der rot-rot-grüne Senat in Berlin am Dienstag auf das Eckpunktepapier für einen Mietendeckel in der Hauptstadt für fünf Jahre geeinigt hatte. Das Gesetz soll spätestens im Januar 2020 in Kraft treten. So büßten die Papiere von Vonovia am Dax-Ende fast 4 Prozent ein.

Den Adidas-Papieren ging nach dem Sprung auf ein weiteres Rekordhoch erst einmal die Luft aus: Die Anteilsscheine fielen um mehr als 2 Prozent. Der Sportartikelhersteller verlor nach einem Urteil des EU-Gerichts das Recht an einer seiner Drei-Streifen-Marken.

Die zuletzt erfolgsverwöhnten Aktionäre des Medizintechnikunternehmens Carl Zeiss Meditec mussten dagegen einen Dämpfer hinnehmen: Nach einem skeptischen Analysten-Kommentar sackten die Anteilsscheine am MDax-Ende um gut 5 Prozent ab.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite auf ihrem Rekordtief von minus 0,34 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,01 Prozent auf 144,72 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,3 Prozent auf 172,25 Punkte. Ein Euro kostete zuletzt 1,1207 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1187 (Montag: 1,1234) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8939 (0,8902) Euro gekostet.