Sorgen um Energieversorgung : Kehrtwende bei Eon? Gespräche über verlängerte AKW-Laufzeit möglich

Der Krieg in der Ukraine bewegt den deutschen Energiekonzern Eon dazu, doch nochmal über eine Laufzeitverlängerung für ein AKW nachzudenken.

Der Atomausstieg in Deutschland ist längst beschlossene Sache – kommt es angesichts des Krieges in der Ukraine zu einer Kehrtwende? Der Energiekonzern Eon lässt durchblicken, dass man über eine mögliche Laufzeitverlängerung nochmal sprechen könnte. Auch EnBW sendet erste Signale in diese Richtung. Mögliche Laufzeitverlängerung für AKW Isar 2 Wie Eon in...

