Börse in Frankfurt : Kleiner Rückschlag für den Dax nach starker Vorwoche

Der Dax hat am Montag der guten Vorwoche Tribut gezollt. Als Belastung erwies sich zudem die zuletzt schwache Wall Street, die auch in Asien die Aktienkurse drückte.

von dpa

30. Juli 2018, 09:34 Uhr

Allerdings hielten sich die Verluste beim deutschen Leitindex in Grenzen. Wenige Minuten nach dem Startschuss notierte er 0,20 Prozent im Minus bei 12 834,15 Punkten. Am Freitag war der Dax mit dem größten Wochengewinn seit März aus dem Handel gegangen und hatte zudem die vierte Woche in Folge zugelegt. Sollte der Dax seinen aktuellen Schwächeanfall überwinden, könnte es im auslaufenden Juli zum besten Börsenmonat seit September 2017 reichen.

Auch die anderen deutschen Börsenindizes standen am Montagmorgen etwas unter Druck: Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,07 Prozent auf 26 957,71 Punkte nach unten und der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,60 Prozent auf 2934,90 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,33 Prozent auf 3515,51 Punkte.