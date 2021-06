Verkehr : Klimaaktivistin Neubauer: Brauchen weniger Autos

Wie kann Deutschland seine Klimaziele erreichen? Ohne eine Absenkung klimaschädlicher Emissionen im Verkehr wird das nicht gehen, betont Luisa Neubauer. Und das gehe nur mit weniger Autos.

Berlin | Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future hat sich für weniger Autos auf deutschen Straßen ausgesprochen. Sie sagte am Dienstag beim „Future Mobility Summit 2021“ des „Tagesspiegels“, dies sei aber nicht die Strategie, die sämtliche große Autokonzerne in Deutschland verfolgten, es gehe ums Wachsen. „Letztendlich werden wir weniger A...

