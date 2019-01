Börse in Frankfurt : Konjunktursorgen bremsen Dax aus

Auch am heutigen Morgen ist es am deutschen Aktienmarkt abwärts gegangen. Der Dax verlor im frühen Handel 0,54 Prozent auf 11.075,76 Punkte.

von dpa

22. Januar 2019, 09:21 Uhr

Bereits zum Wochenstart waren die Anleger wieder vorsichtiger geworden. Bis zur Startglocke an der Wall Street könnte es an den Börsen zunächst noch eher ruhig bleiben. Denn nach dem Feiertag zum Wochenbeginn in den USA wird dort erst am heutigen Dienstag wieder gehandelt.

Dann können die US-Börsen wieder Akzente setzen, nicht zuletzt mit weiteren Quartalszahlen der Unternehmen.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Dienstag um 0,35 Prozent auf 23.270,16 Punkte leicht nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor ein halbes Prozent.