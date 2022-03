Fischereiministerium : Land fördert Krabbenwertschöpfung: Pulmaschine in Aussicht

Bislang werden Nordseekrabben zum händischen Pulen bis nach Marokko transportiert. In Ostfriesland wurde jedoch ein Maschinenverfahren mit Ultraschall entwickelt. Ein Prototyp kann nun gebaut werden, denn das Land will die regionale Wertschöpfung von Krabben fördern.

Um die Krabbenfischerei langfristig zu sichern, fördert Niedersachsens Landesregierung ein Forschungsprojekt zur regionalen Wertschöpfung in der Branche mit einem Millionenbetrag. Fischereiministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) will dazu am Samstag im ostfriesischen Greetsiel einen Förderbescheid über rund 2,3 Millionen Euro aus dem Corona-Sondervermögen...

