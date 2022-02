Wirtschaft : Landesforsten: Große Sturmschäden in den Wäldern

Die schweren Stürme der vergangenen Tage haben nach einer ersten Beurteilung der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten (SHLF) große Schäden in den Wäldern angerichtet. Man rechne mit etwa 60.000 Festmetern Sturmholz, teilte Direktor Tim Scherer am Dienstag mit. Das entspreche knapp 30 Prozent der jährlichen Einschlagmenge. „Summa summarum aber können wir zum jetzigen Zeitpunkt behaupten, dass wir voraussichtlich mit einem blauen Auge davongekommen sind“, so Scherer.

Soweit die Sicherheit es zulasse, verschafften sich seit Montagmorgen Förster der SHLF einen Überblick über die Sturmschäden. Zu erkennen seien bereits große regionale Unterschiede. Die Förster im Norden Schleswig-Holsteins meldeten moderate Schäden, vor allem in der Mitte und im Süden des Landes werde aber von teilweise starken Schäden berichtet. Die ...

