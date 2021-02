Lebensmittelindustrie : Lanxess übernimmt US-Unternehmen für Spezialchemie

Lanxess will stärker in die Lebensmittel- und Tiernahrungsbranche einsteigen. Die Übernahme eines US-Unternehmens soll dabei helfen.

Köln | Der Spezialchemie-Konzern Lanxess will mit der Übernahme des US-Unternehmens Emerald Kalama Chemical das Geschäft mit Lebensmitteln und Tiernahrung stärken. Wie Lanxess am Sonntag in Köln mitteilte, wurde ein Vertrag zur Übernahme von Emerald Kalama ...

