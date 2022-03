Versorgung : Lebensmittelhandel bittet um Verzicht auf Hamsterkäufe

In den sozialen Medien gibt es erste Berichte über Lücken in den Regalen - vor allem bei Speiseöl. Die Handelsketten sehen aber keinen Grund, zusätzliche Vorräte anzulegen.

Der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH) hat an die Menschen in Deutschland appelliert, Hamsterkäufe zu unterlassen. „Bitte verhalten Sie sich solidarisch und kaufen nur das, was Sie unmittelbar benötigen“, sagte BVLH-Sprecher Christian Böttcher am Dienstag. Zuvor hatte der das Redaktionsnetzwerk Deutschland darüber berichtet. In soz...

