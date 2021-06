Streik : Lokführer-Gewerkschaft nennt Details zu Bahn-Warnstreiks

Was kommt auf die Fahrgäste der Deutschen Bahn in diesem Sommer zu? Die Lokführergewerkschaft GDL will Details zu ihren geplanten Streiks bekanntgeben.

Frankfurt am Main | Nach mehreren Streikdrohungen will die Lokführergewerkschaft GDL heute Details zu ihrem geplanten Arbeitskampf bei der Deutschen Bahn nennen. In Berlin tritt GDL-Chef Claus Weselsky vor die Medien, um die erwarteten Warnstreiks in der Ferienzeit zu begründen. Die entsprechenden Gremienbeschlüsse sind laut Gewerkschaft gefallen. Vor wenigen Tagen...

