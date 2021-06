Klimawandel : Lufthansa: Besseres ICE-Netz statt Verbot von Inlandsflügen

Für den Klimaschutz lieber auf Inlandsflüge verzichten? Zumindest ein pauschales Verbot sieht die Lufthansa kritisch - dadurch könnten die Emissionen demnach sogar steigen.

Frankfurt am Main | Die Lufthansa hat erneut ein verbessertes ICE-Netz anstelle eines pauschalen Verbots von Inlandsflügen gefordert. Gemeinsam mit der Deutschen Bahn optimiere man fortlaufend das Angebot, mit dem Zug zum Flug zu kommen, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Politikbrief des staatlich gestützten MDax-Konzerns. Am Drehkreuz München scheitere ...

