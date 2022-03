Preissenkung bei Benzin : Massenandrang wegen Billig-Sprit an Tankstelle auf Sylt

Eine Tankstelle auf Sylt lockt angesichts der aktuellen Lage zeitweise fast schon mit Spottpreisen für Diesel und Benzin. An den Zapfsäulen herrscht Massenandrang.

Mehr als sieben Wochen lang mussten Einwohner auf Sylt aus Westerland in Tinnum oder List tanken. Das ist nun vorbei. Die Shell-Tankstelle am Trift hat seit Mittwoch wieder regulär geöffnet. Am ersten Tag nach der langen Pause lockte die Tankstelle zeitweise mit Spottpreisen angesichts der aktuellen Lage, was teilweise zu einem regelrechten Verkehrscha...

