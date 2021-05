„Schienengipfel“ : Mehr Bahn in Europa - Branche und Politik diskutieren

Mehr Verkehr auf die Schiene, nicht nur in Deutschland: Drei EU-Länder erklären, dass sie mehr Zusammenarbeit wollen. Doch die Hindernisse für einen transnationalen Schienenverkehr bleiben groß.

Berlin | In fünf Stunden von Berlin nach Wien, mit dem Expresszug sogar in vier - geht es nach den Plänen von Deutschland, Tschechien und Österreich soll das ab den 2030er Jahren auch auf der Schiene zu schaffen sein. Auf einer Online-Fachkonferenz unterzeichneten die drei Länder am Montag eine entsprechende Absichtserklärung. „Brandenburger Tor, Frauenkirc...

