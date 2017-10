Umfrage : Mehrheit schaut zufrieden aufs Bankkonto

„Wir müssen zwischen jetzigem und zukünftigem Konsum abwägen“, erläutert der Vorstand der Verbraucherzentrale Bremen Annabel Oelmann. „Das Geld, das wir heute ausgeben, steht uns morgen nicht mehr zur Verfügung.“ Um heute gut zu leben, nehmen Verbraucher daher auch oft Kredite auf.„Das fängt bei kleinen Dingen an“, hat Marianne Gatzweiler beobachtet. „Selbst Urlaub kann man finanzieren“, erklärt die Vermögensbetreuerin. Auch die Kosten für Telefon und Internet könnten für eine vierköpfige Familie schnell bei mehr als 100 Euro im Monat liegen. „So kommt vieles zusammen, und man hat nur einen kleinen Spielraum zum Sparen.“ Dabei sind die Bundesbürger genau darin eigentlich gar nicht so schlecht. Denn die Sparquote bleibt in Deutschland stabil, hat der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) ermittelt. So legten die Bundesbürger im Frühjahrsquartal 2017 im Schnitt 9,7 Prozent ihres verfügbaren Einkommens beiseite. Die Sparquote war damit ähnlich hoch wie in den Jahren 2015 und 2016. Beliebteste Sparform laut BVR: die Bankeinlage. Insgesamt parkten die Bundesbürger 121,5 Milliarden Euro bei Banken. Und das trotz der niedrigen Zinsen. In Wertpapieren legten sie 32,5 Milliarden Euro an, nach 49,6 Milliarden Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Im Alltag werden Sparanstrengungen oft wieder eingestellt oder verschoben. „Wir leben im Hier und Jetzt“, erklärt die Finanzpsychologin Monika Müller dieses Phänomen. Das Geld für später beiseite zu legen, sei nicht mit positiven Emotionen verbunden.