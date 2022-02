Wirtschaft : Meyer fordert verlängerte Kurzarbeitsregelungen

Der Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern will Erleichterungen bei der Kurzarbeit auch über Ende März hinaus. „Unternehmen kämpfen darum, ihre Betriebe mit ihren Beschäftigten weiter am Laufen zu halten. Wir brauchen pandemiebedingte Erleichterungen beim Instrument der Kurzarbeit über den 31. März 2022 hinaus”, sagte Reinhard Meyer am Dienstag nach der Veröffentlichung der Arbeitsmarktzahlen für Januar. Es sei notwendig, die vollständige Erstattung der Sozialabgaben für den Arbeitsausfall bei Kurzarbeit durch die Bundesagentur für Arbeit wieder einzuführen.

Zudem appellierte der SPD-Politiker an ...

