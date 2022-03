Hausgeräteproduzent : Miele stellt Lieferungen nach Russland ein

Der Hausgeräteproduzent Miele hat die Lieferung von Waren nach Russland bis auf weiteres eingestellt. Ausgenommen seien Produkte für die medizinische Versorgung, teilte das Familienunternehmen mit Sitz in Gütersloh am Mittwoch mit. Die Arbeitsplätze von 230 Vertriebsmitarbeitern in Russland und deren Bezahlung sei dennoch für das nächste halbe Jahr gesichert, hieß es. In der Ukraine arbeiten 54 Menschen im Vertrieb für Miele.

Wie bereits 2020 profitierte Miele im vergangenen Jahr von einer Sonderkonjunktur in der Pandemie. Viele Verbraucher gaben ihr Geld demnach nicht für Reisen oder Restaurantbesuche aus, sondern für ihr Zuhause. Mit 4,84 Milliarden Euro erzielte der Hersteller von Waschmaschinen, Trocknern und Geschirrspülern einen Umsatzrekord. Das ist ein Plus von 7,5 ...

