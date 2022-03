Ernährung : Ministerin zu Krieg: Lebensmittelversorgung in NRW sicher

Ungeachtet des russischen Krieges gegen die Ukraine ist die Lebensmittelversorgung in Nordrhein-Westfalen nach Angaben von Agrarministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) gesichert. „Es gibt weder aktuell noch mittelfristig Hinweise auf Engpässe der Versorgung in Nordrhein-Westfalen“, sagte die Ministerin am Donnerstag in Düsseldorf. Der Krieg könnte allerdings in anderen Regionen der Welt gravierende Folgen für die Nahrungsmittelversorgung haben. „Hier sehe ich es als unsere humanitäre Verpflichtung, auch diese Länder solidarisch zu unterstützen“, sagte die CDU-Politikerin. „Weltweite Solidarität ist gefordert, um Hungersnöte zu verhindern.“ An diesem Freitag beraten die Agrarministerinnen und Agrarminister der G7-Staaten über die Folgen des Ukraine-Krieges.

Die weltweite Nahrungsmittelversorgung ist nach Angaben von Heinen-Esser vor allem aufgrund der großen Exportbedeutung Russlands und der Ukraine bei Getreide, Mais und Düngemitteln betroffen. Russland und die Ukraine hatten laut Ministerium zusammen im Jahr 2021 einen Anteil von 29 Prozent am weltweiten Weizenhandel (Russland 17 Prozent, Ukraine 12 Pro...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.