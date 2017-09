Börse in Frankfurt : Moderate Gewinne im Dax

vergrößern 1 von 2 Foto: Christoph Schmidt 1 von 2

von dpa

erstellt am 21.Sep.2017 | 15:21 Uhr

Damit sei die Antwort auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed «eher lethargisch» ausgefallen, schrieb Jens Klatt von JFD Brokers.

Der MDax in dem die Aktien mittelgroßer Konzerne vertreten sind, stieg zuletzt um 0,35 Prozent auf 25 551,32 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax konnte nicht mithalten, reduzierte aber seine Verluste auf zuletzt minus 0,08 Prozent bei 2389,29 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte um 0,47 Prozent auf 3541,99 Zähler.

Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend erwartungsgemäß die Leitzinsen unverändert gelassen. Gleichzeitig signalisierten die Währungshüter, dass sie auf Kurs zu einer weiteren Leitzinsanhebung in diesem Jahr bleiben. Diese dürfte im Dezember kommen. Der US-Dollar hatte nach den Fed-Aussagen gegenüber dem Euro angezogen, zuletzt gewann die europäische Gemeinschaftswährung aber wieder an Boden.

Europaweit waren Papiere aus dem Bankensektor wegen der gestiegenen Zinserwartungen gefragt. Die Branche leidet wegen des aktuellen Niedrigzinsumfelds unter bröckelnden Zinserträgen.

Commerzbank-Papiere notierten knapp 3 Prozent höher an der Dax-Spitze, hier sorgten zudem wieder aufgeflammte Übernahmespekulationen für Fantasie. Aktien der Deutschen Bank verteuerten sich um rund zweieinhalb Prozent, sie profitierten auch von einer gestrichenen Verkaufsempfehlung.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,22 Prozent am Vortag auf 0,25 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,17 Prozent auf 141,04 Punkte. Der Bund-Future fiel um 0,01 Prozent auf 160,96 Punkte. Der Euro erholte sich etwas von seinen kräftigen Verlusten des Vortages kostete zuletzt 1,1909 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch auf 1,2007 Dollar festgesetzt.