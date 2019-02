Börse in Frankfurt : Moderates Plus am deutschen Aktienmarkt zum Wochenausklang

Fredrik von Erichsen

Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger auch zum Wochenschluss ihren Optimismus beibehalten. von dpa

22. Februar 2019, 15:18 Uhr So war der Leitindex Dax im Handelsverlauf auf ein Jahreshoch von 11 504 Punkte gestiegen und notierte zuletzt noch 0,43 Prozent im Plus bei 11.472,11 Punkten. Aktuell bewegt sich das Börsenbarometer wieder auf dem Niveau von Anfang Dezember 2018. Der MDax rückte um 0,25 Prozent auf 24.361,97 Punkte vor. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand moderat im Plus. Die Anleger nahmen erleichtert zur Kenntnis, dass am Donnerstag die Gespräche zur Beilegung des US-Handelsstreits mit China in Washington fortgesetzt wurden. Hierzulande hatte sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im Februar stärker verschlechtert als erwartet, wie der Ifo-Geschäftsklima zeigte. An der Dax-Spitze stiegen die Aktien von Wirecard um rund 4 Prozent. Die jüngsten Kursschwankungen bei dem Zahlungsdienstleister haben nach Einschätzung von dessen Chef keine Auswirkungen auf das laufende Geschäft. Papiere des Krankenhausbetreibers Rhön-Klinikum legten moderat zu. Für den UV-Technologieanbieter Dr. Hönle aber lief es im ersten Geschäftsquartal wegen mauer Geschäfte in der Klebstoffsparte schlechter als im Vorjahr. Die Anteilsscheine verloren rund 7 Prozent. Schlusslicht im Nebenwerte-Index SDax waren die Papiere des Immobilienunternehmens Adler Real Estate mit einem Verlust von mehr als 8 Prozent. Am deutschen Rentenmarkt stagnierte die Umlaufrendite bei 0,01 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,01 Prozent auf 142,37 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,23 Prozent auf 166,53 Punkte zu. Der Euro kostete zuletzt 1,1337 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1354 (Mittwoch: 1,1342) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8808 (0,8817) Euro. zur Startseite Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook:











Top Nachrichten Meistgelesen Kommentiert Empfohlen

Nachrichtenticker Regional Lokal Land Mehr Regionales Mehr Lokales Mehr Deutschland & Welt