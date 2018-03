Frankfurter Börse : Musik in der Spotify-Aktie?

Der Börsengang von Spotify weckt Erinnerungen an die „Dotcom-Blase“: Auch zu Beginn des neuen Jahrtausends scherten sich die Internet-Unternehmen nicht um Gewinne, sie verwiesen auf das große Wachstum, das sie vor sich sahen. Nun also Spotify. Der Musikstreamingdienst ist erfolgreich, er ist sogar Marktführer. Doch inzwischen holen auch die Wettbewerber mächtig auf, vor allem Apple. Anleger sollten beim Börsengang zunächst abwarten, ob die Spotify-Gründer sich selbst die Taschen füllen. Verkaufen sie zu viele Aktien, ist das ein Zeichen, dass sie selbst nicht mehr so viel Vertrauen in das Unternehmen haben.