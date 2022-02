Wirtschaft : MV Werften: Transfergesellschaften starten am 1. März

Im Januar war der Schock über die Insolvenz groß für die Mitarbeiter der MV-Werften-Gruppe. Nun beginnt die Zeit des regulären Insolvenzverfahrens und der Transfergesellschaft.

Am kommenden Dienstag wechseln voraussichtlich die Mitarbeiter der MV-Werften-Standorte in Wismar, Warnemünde und Stralsund in die Transfergesellschaft Küste. Betroffen sind davon insgesamt 1834 Beschäftigte. An diesem 1. März beginnt zugleich das reguläre Insolvenzverfahren. Am 10. Januar hatte MV Werften Insolvenz angemeldet und damit das vorläufige ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.