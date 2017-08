Wasserqualität : Nitrat im Trinkwasser - nur Panikmache?

Nach dem Bundesumweltministerium schlagen nun auch die Versorger Alarm. Sollte sich nichts ändern an der hohen Nitratbelastung unseres Grundwassers, werden sich Deutschlands Verbraucher auf deutlich teureres Wasser einstellen müssen. Panikmache oder ein realistisches Szenario?

Man kann es drehen und wenden, wie man will: Die hohen Nitratwerte sind Folge einer Landwirtschaft, die den Markt zwar mit preisgünstigen Produkten versorgt, aber die langfristigen Kosten aus dem Blick verloren hat. Dass aus den Niederlanden auch noch massenhaft Gülle nach Deutschland importiert wird, weil die Vorschriften für das Ausbringen bei unseren Nachbarn strenger sind, macht die Sache komplett absurd. Und die Politik fährt weiter auf Sicht! Anstatt nach dem Verursacherprinzip vorzugehen und endlich klare Vorgaben zur Verminderung der Nitratbelastung auf den Weg zu bringen, will man das Problem offenbar aussitzen. Sollen doch die Wasserwerke selbst handeln, in neue Aufbereitungstechnik investieren und den Bauern Prämien dafür zahlen, dass sie weniger düngen! Überzeugend ist das alles nicht. Die Leidtragenden sind die Verbraucher.