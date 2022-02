Verband will mehr Bio in Mensen : Öko-Branche fordert: Bis zu 70 Prozent Bio-Lebensmittel in Schulkantinen

Der Anteil von Bio-Lebensmitteln in Mensen und Kantinen öffentlicher Einrichtungen sollt nach Auffassung der Öko-Lebensmittelbranche deutlich gesteigert werden.

Tina Andres, Vorstandsvorsitzende des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“: „Die Verpflegung in Kantinen und Mensen in Krankenhäusern, Schulen oder Behörden muss auf 50 oder besser noch 70 Prozent Bio umgestellt werden.“ Bundesregierung will 30 Prozent bis 2030 So könne auch das Ziel der Bundesregierun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.