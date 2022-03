Rohstoffe : Ölpreise steigen weiter - WTI auf Höchststand seit 2008

Der Krieg in der Ukraine wirkt sich auch auf Rohstoffpreise aus - die Sorge über das Ölangebot ist groß. Nun steigen die Preise der beiden wichtigsten Erdölsorten auf den höchsten Stand seit Jahren.

Die Ölpreise legen angesichts des Kriegs in der Ukraine weiter zu. Am Donnerstag markierten die beiden wichtigsten Erdölsorten Brent und West Texas Intermediate (WTI) die höchsten Stände seit vielen Jahren. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete bis zu 118,20 US-Dollar und damit so viel wie zuletzt im Jahr 2013. Ein Fass der US-Sorte WT...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.