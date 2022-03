Wirtschaftspolitik : Özdemir: Hilfen für existenzbedrohte Schweinehalter

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) hat für Schweinehalter in Existenznot Hilfen zugesagt. Ab sofort müsten betroffene Betriebe nicht mehr nachweisen, dass ihre Umsatzeinbrüche ausschließlich auf die Corona-Pandemie zurückzuführen seien, teilte das Ministerium am Donnerstag in Berlin mit. Künftig solle ein Nachweis ausreichen, dass die Umsatzeinbußen „weit überwiegend“ durch die Folgen der Pandemie verursacht wurden. In diesen Fällen werde der Antrag auf Corona-Überbrückungshilfen automatisch in die Härtefallregelungen der Länder übergeführt. Das gelte zunächst für die Länder Niedersachsen, Bayern und Nordrhein-Westfalen, die ihre Landesprogramme entsprechend geöffnet hätten.

Die Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN) aus dem niedersächsischem Damme bemängelte die Verschiebung der Anträge in den Härtefalltopf der Länder. Das habe für viele Betriebe deutlich geringere Hilfen zur Folgen. „Viele Schweinehalter werden so nicht einmal die Hälfte der maximalen Hilfen im Vergleich zur Überbrückungshilfe bekom...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.