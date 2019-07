Weiterer E-Tretroller-Anbieter : Otto Now startet Vermietung von E-Tretrollern

Mit Otto Now gesellt sich ein weiterer E-Scooter-Verleiher zu den bekannten Namen wie Bird, Lime und Co. Könnte man meinen. Doch Otto Now drängt mit einem neuen Konzept auf den Markt.

von dpa

17. Juli 2019, 14:04 Uhr

Otto Now reiht sich mit einem etwas anderen Konzept in die Reihe der Sharing-Anbieter von E-Tretrollern ein. Ab August werde das Unternehmen seine ersten E-Scooter bundesweit für einen monatlichen Mietpreis anbieten, kündigte die Tochter des Versandhändlers am Mittwoch an. Das Konzept solle eine Alternative zum bisherigen E-Scooter-Verleih sein, sagte Sören Nilsson, Mitgründer von Otto Now. Die E-Scooter sollen für eine Monatsmiete von 39 Euro inklusive Versicherung beim Nutzer bleiben.

Nach der offiziellen Zulassung von E-Tretrollern im Verkehr vor wenigen Wochen gibt es inzwischen zahlreiche Anbieter solcher Fahrzeuge für kurze Strecken in vielen Städten. In der Regel wird das Ausleihen pro Minute über eine App abgerechnet. Kritiker beklagen allerdings vielerorts auf Bürgersteigen abgestellte Roller und auch eine zusätzliche Gefährdung durch die Fahrzeuge, die nur auf Radwegen und auf der Straße fahren dürfen.

Die Scooter von Otto Now stünden dagegen nicht auf öffentlichen Wegen herum, betont das Unternehmen. Die Fahrzeuge sollen eine Reichweite von 40 Kilometern haben, der Akku lässt sich in maximal sechs Stunden wieder aufladen. Für die Instandhaltung will das Unternehmen sorgen - erwartet wird allerdings, dass die Nutzer ohnehin sorgfältiger mit den Scootern umgehen, als es bei den nur für einzelne Fahrten ausgeliehenen E-Tretrollern der Fall ist. In den USA vermietet der Anbieter Bird seit dem Frühjahr Scooter für einen monatlichen Preis von rund 25 Dollar in San Francisco.