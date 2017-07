Fahrverbote : Politik nach Urteil unter Druck

Sommer anno 2017, damals, als das Dieselsterben begann – so wird man sich wohl einst an die Zäsur erinnern. Das Urteil der Stuttgarter Richter zu den Fahrverboten markiert eine weitere Etappe in Richtung Ausstieg. Auch wenn die Entscheidung noch nicht rechtskräftig ist, so zeigt sie doch, dass die Justiz ein „Weiter so“ nicht länger akzeptiert. Manipulierte Dieselfahrzeuge, die in Ballungsgebieten die Luft verpesten, Grenzwerte überschreiten und die Gesundheit der Bewohner schädigen, Menschenleben gefährden – damit muss Schluss sein, so die Richter. Viel zu lange haben Politik und Behörden weggeschaut, beide Augen zugedrückt und die schützende Hand über die Autoindustrie gehalten. Nach wie vor wird der Kraftstoff auf Kosten der Steuerzahler subventioniert. Höchste Zeit für eine Umkehr. Deutschland braucht die Verkehrswende, muss in Richtung sauberer Motoren steuern. Dabei dürfen nicht diejenigen bestraft werden, die angesichts eines kleinen Geldbeutels auf die Fahrzeuge angewiesen sind. Schließlich hängt bei vielen ihre Existenz von der Mobilität ab. Vor allem die Autobranche ist hier gefordert, schnelle und intelligente Lösungen zu liefern. Angesichts der immer neuen Verfehlungen in der Krise und dem mangelnden Willen an Aufklärung, fällt es aber schwer, daran zu glauben, dass sie dazu bereit ist. Von einem echten Umdenken und Umsteuern, wie es die Bundesumweltministerin von den Konzernen fordert, ist nicht viel zu erkennen. Wenn jetzt vor allem die Fahrzeughalter für den Schaden aufkommen und die Steuerzahler für einen Kurswechsel mit zur Kasse gebeten werden sollen, ist das der falsche Weg.