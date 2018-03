Differenzen mit Russland : Poroschenko: Ukrainische Gasversorgung ist gesichert

Russland liefert trotz Vorkasse kein Gas an die Ukraine, die ihren Zusatzbedarf in der Kältewelle aus Polen deckt. Schmollt Moskau wegen einer Niederlage vor Gericht?

von dpa

03. März 2018, 11:55 Uhr

Kiew (dpa) - Im Gasstreit zwischen der Ukraine und Russland ist ein Versorgungsengpass nach Angaben von Präsident Petro Poroschenko überwunden. «Die kritische Situation ist vorbei», sagte der ukrainische Staatschef am Samstag in Kiew.

Die Lieferungen aus Polen, der Slowakei und Ungarn seien erhöht worden. Insgesamt sei der Import aus EU-Staaten von 4 Millionen Kubikmetern Gas pro Tag auf 29 Millionen gestiegen, sagte Poroschenko örtlichen Medien zufolge. Der Transit nach Europa sei zudem gesichert. Die Ukraine ist das wichtigste Transitland für russisches Gas nach Westeuropa.

Die Ukraine wollte im März erstmals seit zwei Jahren wieder Gas aus Russland zum Eigenverbrauch kaufen. Der russische Staatskonzern Gazprom verweigerte die Lieferung und überwies eine ukrainische Vorauszahlung zurück. Es fehlten die nötigen Zusatzverträge, argumentierte Gazprom. Die Führung in Kiew schloss deshalb am Freitag Kindergärten, Schulen und Hochschulen bis kommenden Mittwoch. Wegen eisiger Wintertemperaturen verbraucht die Ukraine derzeit viel Gas.

Der Streit kommt kurz nach der Entscheidung eines Schiedsgerichts in Stockholm. Dieses hatte Gazprom zur Zahlung von umgerechnet mehr als zwei Milliarden Euro an den ukrainischen Staatskonzern Naftogaz verpflichtet. Russland habe weniger Gas durch das Nachbarland geleitet als vereinbart. Der Ukraine gab das Gericht auf, 2018 mindestens fünf Milliarden Kubikmeter russisches Erdgas zu kaufen. Gazprom sieht sich vom Gericht übervorteilt und hatte am Freitag angekündigt, die noch bis Ende 2019 geltenden Verträge mit Naftogaz aufzulösen.