Neue Preise gelten ab Juli : Porto für einen Standardbrief steigt von 70 auf 80 Cent

In Zeiten von E-Mail und WhatsApp werden deutlich weniger Briefe verschickt. Es sind aber immer noch Milliarden Sendungen. Wenn die Post das Porto erhöht, trifft es deshalb fast jeden. Ab dem 1. Juli kostet das Versenden eines Standardbrieds 10 cent mehr.

von dpa

03. Juni 2019, 14:27 Uhr

Die Deutsche Post verteuert das Briefporto deutlich. Das Versenden eines Standardbriefs soll künftig 80 Cent kosten statt bisher 70 Cent, wie der Konzern in Bonn mitteilte. Für die Postkarte ist eine Erhöhung von 45 auf 60 Cent vorgesehen.

Zuvor hatte die Bundesnetzagentur einen Preiserhöhungsspielraum festgelegt - auf dieser Basis beantragte die Post daraufhin das Porto in den einzelnen Briefarten. In einem abschließenden Schritt nimmt die Behörde den Antrag unter die Lupe, was aber als Formsache gilt. Von Juli an gelten die neuen Preise. Die Erhöhung ist umstritten - ursprünglich sollte das Porto insgesamt nicht so stark steigen.