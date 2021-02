Kinderarbeit eindämmen : Regierungskreise: Einigung auf Lieferkettengesetz

Monatelang gab es Verhandlungen in der Bundesregierung, nun steht ein Kompromiss. Die Sorgfaltspflicht deutscher Unternehmen soll nicht am Werkstor enden. Es geht um Ausbeutung und Kinderarbeit in weltweiten Lieferketten.

Berlin | Im langen Streit um ein Lieferkettengesetz zur Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards haben die drei beteiligten Ministerien einen Durchbruch erzielt. Die Ressorts von Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU), Arbeitsminister Hubertus Heil ...

