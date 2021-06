Börse in Frankfurt : Rekordhoch bleibt für Dax in Reichweite

Am deutschen Aktienmarkt hat sich der Dax am Dienstag in der Nähe des zu Wochenbeginn erreichten Rekordhochs gehalten.

Frankfurt/Main | Der Leitindex gewann 0,36 Prozent auf 15.729,52 Punkte. Er verpasste im Handelsverlauf eine erneute Höchstmarke nur knapp. Der MDax der mittelgroßen Werte schloss 0,12 Prozent im Minus bei 34.134,02 Punkten, hatte aber bereits im frühen Handel einen Höchststand erklommen. Die Aktienmärkte befinden sich seit Monaten im Aufwärtstrend. Angetrieben wer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.