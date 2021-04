Mitten in der Corona-Pandemie : Das hat gerade noch gefehlt: Händler erhöhen Preise für Klopapier

Wer in Drogerien und Supermärkten Klopapier kaufen will, muss bald tiefer in die Tasche greifen. Das sind die Gründe.

Hamburg | Toilettenpapier könnte nach Angaben einiger Hersteller bald deutlich teurer werden. "Wir sind mit den Händlern in Gesprächen und bereiten sie auf die Situation vor", sagte der Geschäftsführer des deutschen Herstellers Hakle, Volker Jung, der "Lebensmittel-Zeitung". Einen derartigen Preisanstieg habe Jung "in mehreren Dekaden nicht erlebt". Das Unterne...

