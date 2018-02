Börse in Frankfurt : Dax zwischen Zinssorgen und Dividenden-Euphorie

Erneut kurze Verschnaufpause oder wieder nach unten? Die Meinungen am Markt über die kommende Börsenwoche gehen auseinander.

von dpa

23. Februar 2018, 18:12 Uhr

Analysten sehen einerseits positive Signale durch die bisherigen Ausschüttungen der Dax-Konzerne, andererseits bleiben die Sorgen vor schnell steigenden Zinsen in den USA bestehen. Nach dem jüngsten Auf und Ab im Dax mit einem Verlust von rund 1000 Punkten in den letzten vier Wochen bleiben die Anleger skeptisch.

Der deutsche Leitindex zeigte sich am Freitag ähnlich richtungslos wie an den vergangenen Tagen. Der Dax schloss 0,18 Prozent höher bei 12.483,79 Punkten. Auf Wochensicht gelang ein Plus von 0,26 Prozent.

Für Bewegung an den Märkten dürften in der neuen Woche Preisdaten aus dem Euroraum sowie den USA sorgen. Diese könnten die Debatte um Inflation und Zinsen weiter anheizen, da höhere Zinsen Anleihen gegenüber Aktien in einem besseren Licht erscheinen lassen. Hierzulande stehen am Dienstag die Verbraucherpreise auf der Agenda, am Mittwoch folgen Daten aus der Europäische Union.

Am Donnerstag werden in den USA Zahlen für das Verarbeitende Gewerbe veröffentlicht. Zum Wochenschluss gibt außerdem die Universität Michigan ihre Einschätzung zum US-Verbrauchervertrauen im Februar ab.

Auf Unternehmensseite geht in der kommenden Woche die Berichtssaison weiter. Der Chemiekonzern BASF, der Medizinkonzern Fresenius und dessen Dialysetochter Fresenius Medical Care legen am Dienstag ihre Geschäftszahlen vor, der Pharmakonzern Bayer folgt am Mittwoch.

Im Technologiewerte-Index TecDax lassen sich am Dienstag der Spezialmaschinenbauer Aixtron und zur Wochenmitte der Softwareentwickler RIB Software sowie der Halbleiter-Hersteller Dialog Semiconductor in die Bücher schauen. Unter den mittelgroßen Unternehmen im MDax stehen am Mittwoch die Zahlen von Salzgitter und Dürr an, am Donnerstag berichtet Rheinmetall über das abgelaufene Jahr.

Am Dienstag lohnt es zudem, den Börsengang von Stemmer Imaging im Auge zu behalten. Die Aktien des Spezialisten für industrielle Bildverarbeitung werden ab dann im Scale-Segment für kleine und mittlere Unternehmen der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.