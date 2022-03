Sanktionen im Ukraine-Krieg : Russische Zentralbank schränkt Devisenhandel ein

Ab heute setzt Russland den Handel mit ausländischem Bargeld bis September aus. Das verkündete die russische Zentralbank am Abend.

Die russische Zentralbank verhängt angesichts der westlichen Sanktionen im Ukraine-Krieg drastische Einschränkungen für den Devisenhandel. So werden russische Banken kein ausländisches Bargeld mehr an Bürger verkaufen können, wie die Zentralbank mitteilte. Das Maßnahmenpaket gilt von Mittwoch an zunächst bis zum 9. September. Dazu gehört auch, dass man...

