Energie : RWE verdient weniger - Starker Anstieg bei Strom aus Erdgas

Der Energiekonzern RWE produziert weniger Strom mit Braunkohle. Ersetzt wurde sie zuletzt vor allem durch einen anderen fossilen Energieträger.

Essen | Der Energiekonzern RWE hat in den ersten drei Monaten dieses Jahres die Unwägbarkeiten des Wetters zu spüren bekommen. Die Jahrhundertkälte in Texas und das geringere Windaufkommen in Nord- und Mitteleuropa in diesem Frühjahr haben den Gewinn beim größten deutschen Stromerzeuger einbrechen lassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sank um ...

