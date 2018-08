Börse in Franfkurt : SDAX: Schlusskurse im Späthandel am 7.08.2018

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 7.08.2018 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die Werte des SDAX festgestellt.

07. August 2018, 20:44 Uhr

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

SDAX-Werte Dividende Kurs Veränderung Adler Real Est 0,04+ 14,32 (- 0,02) Ado Properties 0,60 49,10 (- 0,42) Alstria Office Reit 0,52 13,34 (+ 0,04) Aumann 0,20 59,10 (+ 0,30) Bertrandt 2,50 84,25 (+ 1,25) Bilfinger 1,00 44,42 (+ 1,04) Biotest 0,04 23,25 (- 0,15) Bor. Dortmund 0,06 6,21 (- 0,06) Capital Stage 0,22 6,32 (+ 0,15) CeWe Color 1,85 77,20 (+ 0,20) Corestate Capit 2,00 45,15 (- 0,45) Deutz 0,15 7,52 (+ 0,24) Dic Asset 0,64 9,79 (- 0,05) DMG Mori Seiki 1,03 45,35 (+ 0,40) Dt Beteil Ag 1,40 37,15 (+ 0,80) Dws Group -,-- 27,12 (+ 0,24) Elring-Klinger 0,50 11,09 (+ 0,39) Grammer 1,25 58,50 (- 0,40) Grenke Leasing N 0,70 95,70 (+ 1,00) Hamborner Reit 0,45 9,16 (- 0,01) Hapag-lloyd 0,57 33,28 (- 0,28) Heidelberger Druck -,-- 2,49 (+ 0,08) Hellofresh -,-- 14,07 (- 0,19) HHLA 0,67 18,80 (+ 0,50) Hornbach 1,50 58,60 (- 0,30) Hypoport Ag -,-- 188,00 (+ 8,40) Indus Holding 1,50 53,30 (- 1,60) Jost Werke 0,50 37,75 (+ 0,20) Kloeckner & Co 0,30 9,40 (+ 0,10) König & Bauer 0,90 64,40 (+ 0,70) KRONES 1,70 107,00 (- 1,30) KWS Saat 3,20 338,00 (+ 3,50) Patrizia Immob N 0,18 17,73 (- 0,99) Rational 11,00 585,00 (+ 7,50) Rhoen-Klinikum 0,22 24,00 (- 0,46) SAF-Holland SA 0,45 14,14 (+ 0,12) SGL Carbon -,-- 11,21 (+ 1,36) SIXT AG 4,00 107,60 (- 0,70) Stabilus 0,80 75,60 (+ 0,75) Steinhoff -,-- 0,15 (- 0,01) Südzucker 0,45 12,42 (+ 0,11) Takkt 0,55 15,44 (- 0,10) Tele Columbus Ag -,-- 4,80 (- 0,20) Tlg Immobilien 0,82 21,88 (- 0,24) Vossloh 1,00 47,35 (+ 1,75) VTG 0,90 54,50 (- 0,30) Wacker Neuson 0,60 24,16 (+ 1,86) Washtec 2,45 75,10 (+ 0,30) Wuestenr&wuert N 0,65 18,70 (+ 0,20) Zooplus -,-- 142,40 (- 0,60)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung L-SDAX 12.354,97 (+ 64,28)

++ Dividende in Landeswährung + angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 7.08.2018 20:30 Uhr