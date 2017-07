Börse in Frankfurt : Stabilisierungsversuch nach Kursrutsch

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Vor der morgigen Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte der Dax aber Mühe haben, in Schwung zu kommen, hieß es weiter.

In der ersten Handelsstunde schaffte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,21 Prozent auf 12 456,53 Punkte. Nach einem verhaltenen Wochenauftakt hatte er am Dienstag sichtbar unter dem anziehenden Eurokurs gelitten, der tendenziell die Exportchancen europäischer Unternehmen in Ländern außerhalb des Währungsraums beeinträchtigt: Mit minus 1,25 Prozent stand der größte Tagesverlust seit Ende Juni zu Buche.

Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Mittwochvormittag um 0,22 Prozent auf 24 929,97 Punkte hoch. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,23 Prozent auf 2284,00 Zähler und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,25 Prozent auf 3487,41 Punkte.

Aus Konjunktursicht dürfte die Anleger vor allem der am Nachmittag anstehende, wöchentliche Ölbericht aus den USA interessieren. So hatten zuletzt schwankende Ölpreise auch die Stimmung an der Börse immer wieder belastet.

Mangels Unternehmensnachrichten sorgten vor allem Analystenkommentare für Kursbewegungen bei Einzelwerten. Mit minus 0,92 Prozent Dax-Schlusslicht waren die Aktien der Commerzbank, nachdem die Schweizer Bank UBS ihre Kaufempfehlung gestrichen hatte.

Im MDax zollte Rational der jüngsten Kursstärke Tribut: Mit einem Rutsch von 3,20 Prozent auf 513,15 Euro übernahmen die Titel des Großküchengeräte-Herstellers die rote Laterne. Am Dienstag hatten sie bei 532,15 Euro eine Bestmarke erreicht. Allein seit der Erhöhung der Unternehmensprognosen vor rund einer Woche stand ein Plus von fast 14 Prozent zu Buche.

Dagegen setzte sich Rheinmetall an die Indexspitze: Die Aktien gewannen 1,85 Prozent auf 88,02 Euro, womit das Rekordhoch bei 90 Euro wieder in den Blick rückte. Hier sorgte eine neue Kaufempfehlung der Commerzbank für Schwung. Auch Brenntag profitierte von einer positiven Einschätzung der Commerzbank. Die Aktien legten um 1,27 Prozent zu. Osram-Papiere verteuerten sich um 0,91 Prozent. Die Privatbank Berenberg nahm die Beobachtung des Lichtspezialisten mit einer Kaufempfehlung auf.

von dpa

erstellt am 19.Jul.2017 | 10:32 Uhr