Energie : Stadtrat in Stade stimmt geplantem LNG-Terminal zu

Für den geplanten Bau eines Flüssiggasterminals (LNG) in Stade hat der Rat der Hansestadt vorzeitig seine Zustimmung, das sogenannte kommunale Einvernehmen, erteilt. „Mit dem vorzeitigen kommunalen Einvernehmen wollen wir deutlich machen, dass wir in Stade hinter dem Vorhaben der Hanseatic Energy Hub stehen und dass die Planungen für den Standort bereits sehr weit fortgeschritten sind“, teilte Bürgermeister Sönke Hartlef (CDU) am Dienstag mit. Der Rat der Stadt hatte den Beschluss demnach am Montagabend mit großer Mehrheit getragen. Es gab drei Gegenstimmen. Insgesamt hat das Gremium 41 Mitglieder.

Mit dem Ratsbeschluss sei auch ein Verwaltungsvorgang beschleunigt worden, sagte ein Stadtsprecher auf Anfrage. Denn im eigentlichen Ablauf des Antragsverfahrens müsse das kommunale Einvernehmen erst zu einem späteren Zeitpunkt, nach Antragsstellung, gegeben werden. Noch sind die Genehmigungsunterlagen für den Hafen und das Terminal nicht bei der zustä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.