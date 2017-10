Börse in Frankfurt : Stärkerer Euro drückt Dax ins Minus

vergrößern 1 von 1 Foto: Arne Dedert 1 von 1

Marktbeobachter erklärten den Euro-Anstieg mit Meldungen aus Spanien, die möglicherweise auf eine Entspannung im Katalonien-Konflikt hindeuten könnten. Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont sagte eine geplante Erklärung im spanischen Senat zu den Unabhängigkeitsbestrebungen seiner Region kurzfristig ab. Eine teure Gemeinschaftswährung verteuert allerdings tendenziell die Exporte deutscher Unternehmen in Länder außerhalb der Eurozone.

Beim MDax stand zum Schluss ein Kursrückgang um 0,49 Prozent auf 26 009,99 Zähler zu Buche, während der Technologiewerte-Index TecDax 0,75 Prozent auf 2468,89 Punkte einbüßte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,53 Prozent auf 3591,46 Punkte. Die Indizes in Paris und London gaben ebenfalls nach. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial verlor zum europäischen Handelsende knapp ein halbes Prozent.

Bei den Unternehmen stand die Lufthansa im Fokus. Die Papiere der Fluggesellschaft ließen sich auch von anfänglichen Gewinnmitnahmen nach erwartet starken Quartalszahlen nicht stoppen und setzten ihren Höhenflug seit dem Jahresbeginn fort: Sie gewannen an der Dax-Spitze letztlich 3,67 Prozent auf 27,145 Euro und näherten sich damit ihrem fast 20 Jahre alten Rekordhoch bei über 28 Euro. Branchenkenner begründeten die Rally mit den von Lufthansa-Chef Carsten Spohr befeuerten Übernahmegerüchten um die insolvente Staatslinie Alitalia.

Ceconomy legte im abgelaufenen Geschäftsjahr dank des Onlinebooms weiter zu. Vor allem im deutschsprachigen Raum habe der Elektronikhändler dank neuer Produkte und einer hohen Nachfrage ein exzellentes Wachstum vorweisen können, lobte Commerzbank-Analyst Jürgen Elfers. Dies sei am Markt so nicht erwartet worden. Die Ceconomy-Titel gewannen an der MDax-Spitze 5,70 Prozent.

Der Getränkeabfüllanlagen-Hersteller Krones bestätigte trotz eines schwächeren dritten Quartals seine Jahresziele. Die im Minus gestarteten Aktien schafften es zwischenzeitlich in positives Terrain, standen am Ende aber 0,18 Prozent tiefer bei 109,80 Euro. Erst vor drei Wochen hatten sie mit 121,25 Euro ein Rekordhoch erreicht und das Plus seit Jahresbeginn auf 40 Prozent ausgebaut.

Die angekündigte Anteilsreduzierung des Stahlkonzerns Salzgitter am Kupferhersteller Aurubis belastete die Aktien beider Unternehmen. Während es für Aurubis um 3,07 Prozent bergab ging, verloren Salzgitter-Titel in einem schwachen Branchenumfeld 1,53 Prozent.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,27 Prozent am Vortag auf 0,28 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,09 Prozent auf 140,98 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,10 Prozent auf 161,04 Punkte. Der Euro kostete zuletzt 1,1807 US-Dollar. Davor hatte die Europäische Zentralbank den Referenzkurs noch auf 1,1785 Dollar festgesetzt.