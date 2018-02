Börse in Frankfurt : Dax steigt

Der starke Abschluss der vergangenen Woche an der Wall Street hat auch dem deutschen Aktienmarkt wieder Auftrieb gegeben.

von dpa

26. Februar 2018, 10:33 Uhr

Der Dax gewann im frühen Handel 0,76 Prozent auf 12.578,82 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,58 Prozent auf 26.486,58 Zähler, der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,84 Prozent auf 2624,60 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann etwa ein Dreiviertel Prozent.

Hauptgesprächsthema am Markt ist der Milliarden-Einstieg des chinesischen Autobauers Geely mit fast 10 Prozent bei Daimler, der am Freitagabend bekannt geworden war. «Wie immer in solchen Fällen geht es letztlich um Technologietransfer», schrieb der Analyst Hans Bernecker. Geely-Chef Li Shufu wurde in China für den Schritt gefeiert.

Bei den übrigen Daimler-Aktionären kam der Großinvestor dagegen weniger gut an - die Aktie fiel gegen den positiven Trend um ein halbes Prozent ans Dax-Ende. Für Marktteilnehmer war der Geely-Kauf zwar nicht überraschend, fiel aber deutlich größer aus als erwartet. UBS-Analyst Paul Gong erinnerte zudem daran, dass Geely bei Beteiligungsgesprächen mit Daimler zuvor noch abgeblitzt sei.

Bester Dax-Wert waren die zum Umtausch eingereichten Papiere des Linde-Konzerns mit einem Zuwachs von 2 Prozent. Im TecDax erreichten Sartorius-Titel ein weiteres Rekordhoch und legten zuletzt um rund 3 Prozent zu.