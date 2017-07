Börse in Frankfurt : Starker Euro und Quartalszahlen belasten Dax

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

So hoch wurde die Gemeinschaftswährung seit Anfang 2015 nicht mehr bewertet. Zuletzt kostete sie 1,1724 Dollar. Ein starker Euro kann die Exportchancen deutscher Unternehmen trüben.

Im frühen Handel sank der Dax 0,41 Prozent auf 12 254,66 Punkte. Von seinem Rekordhoch bei 12 951 Punkten vor gut fünf Wochen ist der Dax inzwischen fast 700 Punkte entfernt. Der MDax für die mittelgroßen Werte notierte am Donnerstag zuletzt prozentual unverändert bei 24 928,23 Punkten. Der Technologiewerte-Index TecDax stand 0,10 Prozent tiefer bei 2276,06 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg indes um 0,24 Prozent.

Grund für den im Gegenzug zum Euro abwertenden US-Dollar ist die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Diese hatte am Vorabend den Leitzins unverändert gelassen.

In Deutschland hielt die Berichtssaison die Anleger weiter in Atem. Die Allianz hatte bereits am späten Vorabend überraschend Quartalszahlen veröffentlicht und sich für das Gesamtjahr optimistisch gezeigt. Die Aktien der Münchener legten an der Dax-Spitze um rund 2 Prozent zu.

Die Deutsche Börse blieb mit ihren Geschäftszahlen dagegen hinter den Erwartungen zurück. Die Kursreaktion fiel mit minus 4,8 Prozent entsprechend negativ aus. Die Papiere waren damit das Dax-Schlusslicht. Sehr schwach mit minus 3,4 Prozent präsentierten sich zudem die Aktien der Deutschen Bank.

Der Chemiekonzern BASF meldete erneut einen Gewinnsprung und hob seine Prognosen. Die Papiere fielen aber um 1,8 Prozent. Der Agrarchemie- und Pharmahersteller Bayer musste seine Prognose nach dem zweiten Quartal senken. Die Anteile verloren 2,8 Prozent. Zudem verbilligten sich die Volkswagen-Vorzüge nach Zahlen um 1,2 Prozent.

Im MDax landeten die Anteile von Airbus am Index-Ende mit minus 3,5 Prozent. Fehlende Bestellungen für den Riesenjet A380 und Rückgänge bei Umsatz und Gewinn hatten die Anleger verstimmt. Am Ende des TecDax ließen die Papiere von Dialog Semiconductor nach Quartalszahlen mit minus 3,1 Prozent deutlich Federn.

von dpa

erstellt am 27.Jul.2017 | 11:00 Uhr